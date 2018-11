Guy Janssens wint goud op ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ vdt

Voor het tweede jaar op rij behaalde Guy Janssens uit Kortenaken (40) goud in de wedstrijd van ‘De Vlaamse Tuinaannemer’. Dit keer kaapte hij eerste plaats in de categorie van tuinprojecten van kleine tuinen, kleiner dan 250 vierkante meter, weg en dat met een project in Sint-Truiden. Guy kreeg de kans om de ommuurde binnentuin van een 16de-eeuws huis in vakwerkbouw in een ‘nieuw’ kleedje te steken. In samenspraak met de eigenaar kon hij dat realiseren vooraleer de woning volledig was gerestaureerd. “Dat dit project bekroond werd met goud is uiteraard een hele eer en een mooie erkenning voor mijn werk.” Guy kan nog maximaal één keer deelnemen aan de wedstrijd. “Misschien dat ik volgend jaar nog meedoe in de categorie ‘middelgrote tuinen’. Die hebben we nog niet gehad. Of in de categorie ‘groen kleurt’, dat kan ook nog. Dat zijn tuinen met focus op gevarieerde beplanting. We zullen zien.”