Grote Lenteschoonmaak 09 maart 2018

De gemeente Kortenaken en de milieuadviesraad nemen in de week van 17 tot 31 maart deel aan de Grote Lenteschoonmaak, een initiatief van Mooimakers. Het is al de vijfde actie op rij waaraan de gemeente meedoet.





"Op zaterdag 17 maart van 9 tot 16.30 uur zal er op verschillende locaties in groot Kortenaken opgeruimd worden", zegt Frank Boeckaerts, voorzitter van de milieuraad. "Onze raad heeft zich altijd al ingezet in de strijd tegen zwerfvuil en ook nu doen we weer een warme oproep naar enthousiaste helpers. In de sociale media lezen we vaak tal van commentaren op het rondslingerende afval. Het is nu het ideale moment om de handen uit de mouwen te steken."





Inwoners bevestigen het best hun deelname bij milieuambtenaar Erwin Thomas op het nummer 011/58.62.64 of per mail naar erwin.thomas@kortenaken.be (VDT)