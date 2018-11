Godelieve Feyaerts bundelt de geschiedenis van Hoeleden in het boek ‘Hoeleden Vroeger’ vanessa dekeyzer

22 november 2018

16u18 0 Kortenaken Godelieve Feyaerts (71) uit Hoeleden houdt zich al jaren intensief bezig met de rijke geschiedenis van het dorp. Dit resulteert nu in een boek ‘Hoeleden vroeger’. “De rode draad is het feit dat de bevolking van onze streek een voortdurende strijd leverde tegen honger, bezettingen en plunderingen”, vertelt Godelieve. “Die strijd maakt het vandaag fijn wonen in Hoeleden en dat moeten we zeker indachtig houden.”

Godelieve werd geboren in Sint-Margriete-Houtem en groeide op in Stok, maar haar echte thuis vond ze uiteindelijk in Hoeleden, waar ze met haar man André al sinds 1969 op de Hel woont. Van hieruit kijkt ze uit op het prachtige groene landschap. “Al dit moois en de verhalen van mijn grootvader Jules Janssens over het leven van gewone mensen, hun werk, hun eet-en drinkgewoontes, hebben mijn interesse gewekt voor het dagelijkse wel en wee van een dorpsgemeenschap.”

Godelieve toont de ontelbare copies van haar opzoekingen. “Ik heb alloze publicaties en archieven geraadpleegd. De meeste informatie kon ik bemachtigen bij het Bisdom Mechelen en de rijksarchieven van Leuven en Brussel. Hilda Jossa en Jozef Hendrickx hielpen me bij de verwerking ervan.” Aan de hand van deze documenten bracht Godelieve in 1999 het boek ‘Beschrijving en Geschiedenis van de Sint-Amanduskerk van Hoeleden’ uit. Ze maakte ook al enkele transcripties van enkele cijnsboekjes, een gids voor een ‘Hoewelese Wandeling’ en tientallen artikels over de geschiedenis van Hoeleden en omgeving voornamelijk voor het jaarboek van de Heemkundige Kring Glabbeek.

Vooral deze laatste artikels zijn nu, samen met enkele andere teksten, gebundeld in een nieuw boek, getiteld ‘Hoeleden Vroeger’. “Hoeleden werd voor het eerst vernoemd in een akte van Hendrik van Bierbeek rond 1098. Maar het is geweten dat er 5.000 jaar geleden al mensen op de ‘Hel’ woonden”, vertelt Godelieve. En daar heeft ze bewijs voor. “Bij de bouw van onze woning in de Helstraat hebben we een stenen beitel van silex gevonden. Die werd gebruikt om de huid af te schrapen van het gedode wild. Ik heb het object laten onderzoeken en daaruit is gebleken dat er 5.000 jaar geleden ook al bewoning was in Hoeleden.”

Hendrik van Bierbeek besloot om in Hoeleden een kapel te bouwen. Daarna volgde een hoeve om zo een nieuwe dorpsgemeenschap te stichten. “Hij koos voor een plaats op een hoogte, dichtbij de waterloop De Velp, die kon dienen voor het vervoer. De andere kant van Hoeleden was bebost met het Heidebos en daartussen lag het Schrabbaerdenbos. Het Heidebos was jachtgebied en het droge gebied ernaast werd bewoond. Het Stoksbroek was natte grond. Daar liep immers de Paardenbeek waar gevist kon worden.”

De mensen in Hoeleden leefden niet altijd in mooie tijden. “Ik besteed een hoofdstuk aan het harde leven van de arme man in het Hoeleden van de 17de eeuw”, zegt Godelieve. “De mensen leefden in slechte huizen met nauwelijks verwarming en dan nog konden veel mensen de hoge pachten niet betalen. Ook de weersomstandigheden maakten het leven zwaar. In 1684 was er een strenge winter. Het vee vroor dood in de stad. Voor sommige mensen, die een koe huurden, was dit natuurlijk een ramp. Ook ziektes, zoals de pest, de rode loop en de pokken, eisten hun tol. En tot overmaat van ramp werd Hoeleden tot drie keer toe in brand gestoken.”

In het boek worden nog enkele leuke anekdotes verteld, waarin inwoners van Hoeleden een rol speelden. Er zijn ook twee oude sagen opgenomen, die zich in Hoeleden afspelen, uit de verzameling ‘Verhalen en Vertelsels’ gepubliceerd in de eerste helft van de 20ste eeuw door de in Hoeleden geboren meester Vinckx. Tenslotte mocht ook een korte geschiedenis van de patroonheilige van Hoeleden, Sint-Amandus, niet ontbreken.

Het boek kost 18 euro en kan afgehaald worden bij de auteur, Helstraat in. Godelieve stelt het ook officieel voor samen met Gustaaf Vandegaer, die de lay-out op zich nam, in de bib van Kortenaken op 5 december. Iedereen is welkom om 20 uur. Inkom is gratis. Inschrijven kan op voorhand via bibliotheek@kortenaken.be.