Glenn Blockx op lijst Open Vld voor verkiezingen

De 24-jarige Glenn Blockx uit Waanrode stelt zich kandidaat voor Open Vld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Glenn is de zoon van frituuruitbater Eddy van de gelijknamige frituur aan de Tiensesteenweg. Als alles goed gaat, studeert hij het komende jaar af aan de VUB als Master in de Bedrijfskunde. Glenn vult zijn vrije tijd met het beoefenen van sporten zoals minivoetbal, fitness en squash. Daarnaast helpt hij ook zijn vader in de frituur. Politiek zit in de genen van de familie Blockx. Grootvader Jules Blockx was al in de jaren 1980 schepen van Openbare Werken in Kortenaken.





"Het zou mooi zijn mocht ik in de voetsporen van mijn grootvader kunnen treden. Ik wil de inwoners van Kortenaken graag dichter bij elkaar brengen en dat door mij voor de gemeente in te zetten", aldus Glenn. (VDT)