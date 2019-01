Glasbollen aan De Vruen zitten overvol vdt

03 januari 2019

Ook de glasbollen aan sporthal De Vruen werden de laatste weken massaal gevuld. Het gevolg was een grote collectie ‘zwerfglas’ rond de bollen op 24 december. “Ik heb dit aan Ecowerf gemeld en op 26 december kwam die dienst al langs om de bollen leeg te maken en de site op te ruimen”, zegt Frank Boeckaerts van de milieuadviesraad. “Op zaterdag 29 december moest ik helaas opnieuw vaststellen dat de bollen overvol zaten en er weer heel wat ‘zwerfglas’ aanwezig was. De laatste maanden merk ik steeds meer ergernis ten opzichte van zwerfvuil, maar toch zijn er nog steeds mensen die enerzijds vinden dat Ecowerf de bollen maar op tijd moet ledigen en anderen die er zich helemaal niets aantrekken en sluikstorten. Ecowerf kan niet overal tegelijkertijd zijn. We kunnen als burgers hen contacteren en een melding maken. Daar wordt zeer snel gevolg aan gegeven.”

