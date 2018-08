Geslaagde opruimdag in jeugdlokalen 30 augustus 2018

In samenwerking met de gemeente hebben alle jeugdverenigingen een opruimdag gehouden in hun lokalen. "Ze hebben dit zeer grondig gedaan kon ik samen met onze jeugdfunctionaris vaststellen tijdens de rondgang nadien", zegt bevoegd schepen Niels Willems (N-VA). "De gemeente heeft alle afgedankt materiaal dat de jeugdverenigingen buiten hadden gezet, gratis opgehaald met de vrachtwagen. We hebben deze legislatuur stevig geïnvesteerd in de lokalen van de verenigingen dus vind ik het ook belangrijk dat deze er deftig blijven uitzien. We bedanken de verenigingen dan ook graag om dit ter harte te nemen." (VDT)