Geslaagd concert van de kunstacademie vdt

28 januari 2019

09u05 0

In een volle zaal De Hoek hebben de leerlingen van de kunstacademie Kortenaken een zeer geslaagd concert gegeven. Met als thema ‘Onderhuids’ ontdekten de toeschouwers vrijdagavond de vele talenten die de leerlingen in zich hebben. “Het is een avond waar de academie en de leerlingen steeds weer het beste van zichzelf geven. We willen hier de komende jaren nog meer op inzetten zodat onze jongste generatie ook op artistiek vlak de beste kansen krijgt in Kortenaken”, zegt een fiere schepen van Kunstonderwijs Niels Willems (N-VA). “Ik zal me persoonlijk hiervoor inzetten aangezien ik deze bevoegdheid nog zes jaar op mij neem.”