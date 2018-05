Gemeentesecretaris Jan Van Brusselt gaat met pensioen 25 mei 2018

02u31 0

Secretaris Jan Van Brusselt gaat per 1 november met pensioen. "Wij danken hem voor de jarenlange trouwe dienst", klinkt het bij het gemeentebestuur. De functie van secretaris wordt omgevormd naar algemeen directeur in het kader van de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Die functie wordt waargenomen door Dominique Hayen. (VDT)