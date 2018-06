Gemeente wil wateroverlast als ramp laten erkennen 18 juni 2018

02u23 0 Kortenaken Het gemeentebestuur van Kortenaken gaat bij de hogere overheid een aanvraag indienen om de wateroverlast van 1 juni als ramp te erkennen.

Schadegevallen kunnen gemeld worden via het e-mailadres gemeentebestuur@kortenaken.be, of per post (Dorpsplein 35, Kortenaken). Dit uiterlijk tot en met 16 juli. Wie schade heeft geleden aan landbouwgewassen, kan tot diezelfde datum terecht bij de milieuambtenaar via milieu@kortenaken.be. Beschadigde materialen kunnen naar het containerpark gebracht worden. Met het betaalbewijs van het containerpark kan je dan langsgaan in het gemeentehuis. De milieuambtenaar zal er dan een bewijs voor opmaken dat je dan kan indienen bij de verzekeringsmaatschappij om die kosten te recupereren. (VDT)