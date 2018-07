Gemeente werkt aan beter onthaal voor bezoekers gemeentehuis 24 juli 2018

De gemeente Kortenaken is gestart met een proefproject om meer comfort en privacy te bieden aan de inwoners die naar het gemeentehuis komen. Zo kan je vanaf nu wachten in een speciaal voorziene wachtruimte tot je aan de beurt bent aan het loket. "Dit geeft meer privacy aan de mensen die aan het loket staan", zegt bevoegd schepen Niels Willems (N-VA). "Terwijl kan je ook rustig de infobrochures doornemen die in de wachtruimte liggen. En voor de kinderen wordt een klein speelhoekje ingericht. Dit is nog maar een eerste stap naar een meer klantvriendelijke werking van onze diensten. We werken bijvoorbeeld ook verder aan de toegankelijkheid voor mindervaliden en een snellere service aan de balies door verdere digitalisering." (VDT)