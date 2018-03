Gemeente legt opnieuw bloemen neer aan Menenpoort 31 maart 2018

03u05 0 Kortenaken Voor het tweede jaar op rij zullen er namens de bevolking van Kortenaken door burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) bloemen neergelegd worden aan de Menenpoort in Ieper.

Vorig jaar namen een 50-tal inwoners en leden van KNSB Kortenaken deel aan het bezoek in Ieper en de herdenking onder de Menenpoort. "Dit jaar zakken ook de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool Trip Trap uit Kortenaken mee af", zegt Vandijck.





"Tijdens de dag zullen zij een bezoek brengen aan Flanders Field en een educatief programma afwerken in de omgeving van Ieper."





De deelnemers aan het programma van KNSB brengen onder andere een bezoek aan het Museum HIPPO.WAR in Waregem.





Samen met de leerlingen van Trip Trap bezoeken ze 's avonds de Menenpoort voor The Last Post en het neerleggen van de bloemen.





Wie wenst deel te nemen, kan tot 8 april inschrijven bij Marijke Stiers op het nummer 0494/17.50.54.





(VDT)