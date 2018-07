Gemeente huurt loodsen voor eigen technische dienst 06 juli 2018

02u26 0 Kortenaken De gemeenteraad besliste unaniem om twee loodsen van de firma Bovin te huren voor de gemeentelijke technische diensten.

Tot nu toe werd het materiaal ondergebracht in een loods in Glabbeek, maar die moest ontruimd worden. De materialen die veelvuldig gebruikt worden, vinden een onderkomen in de loods langs de Schoolstraat in Kortenaken.





De seizoensgebonden materialen worden ondergebracht in een loods in Halen. Volgens burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) is deze huur een tijdelijke overeenkomst in afwachting van de bouw van een loods op de toekomstige kmo-zone. Als Kortenaken in de toekomst zou moeten fusioneren met één of meerdere andere gemeenten is het verre van zeker dat de gemeente een loods zal moeten bouwen.