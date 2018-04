Gemeente huldigt zijn sportkampioenen 11 april 2018

De gemeente Kortenaken heeft haar sportprijzen weer uitgedeeld. Frederik Vandeloock, actief in de rallysport, werd uitgeroepen tot sportman van het jaar. Sportvrouw van het jaar werd Birgitt Ceuleers, die indrukwekkende resultaten behaalde in de paardensport. Nienke Schepers, ijsschaatster, ging naar huis met de award 'vrouwelijke sportjongere' en voetballer Lucas Chantrain met die van 'mannelijke sportjongere'.





Sportclub van het jaar werd Energetix Dansen, Eddy Schepers ging met de titel 'sportverdienstelijke' in het wielrennen naar huis en G-sporter van het jaar werd badmintonner Chris Stroobants.





(VDT)