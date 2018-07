Gemeente huldigt attentiestenen in 19 juli 2018

De gemeente Kortenaken organiseert op zaterdag 11 augustus in samenwerking met KNSB Kortenaken de inhuldiging van de attentiestenen als permanente herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. De gemeente heeft samen met de de provincie Vlaams-Brabant een aantal van die stenen geplaatst op meerdere locaties in het centrum van Kortenaken, op locaties die een belangrijke rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog of die een oorlogsverhaal van een inwoner van ons dorp vertellen. De inhuldiging vindt plaats om 17 uur aan het herdenkingsmonument van de Eerste Wereldoorlog. Aansluitend wordt de tentoonstelling geopend en een receptie aangeboden. "Om 18.30 uur vertrekt er ook een wandeltocht langsheen de attentiestenen, waarna iedereen kan komen genieten van een hapje en een tapje in het bevrijdingscafé", aldus burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). Inschrijven kan men via mail naar cultuurdienst@kortenaken.be. (VDT)