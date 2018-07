Geen verkiezingsborden meer op openbaar domein 04 juli 2018

02u29 0 Kortenaken De gemeenteraad besliste unaniem om geen gemeentelijke verkiezingsborden meer te plaatsen op het openbaar domein.

"De gemeente en onze burgers in het algemeen worden in de aanloop naar de verkiezingen van oktober 2018 en mei 2019 geconfronteerd met de afzichtelijke gemeentelijke verkiezingsborden, die in elk van de deelgemeentes worden opgesteld. Hierop kunnen de kandidaten aan de verkiezingen dan hun affiches plakken", zegt burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). "Dat deze borden niet bijdragen aan een mooi straatbeeld, staat buiten kijf. Bijkomend bezorgt eerst de plaatsing en nadien de verwijdering de technische dienst van de gemeente zeer veel werk. Bovendien kost dit ook heel wat aan de gemeente en dus aan de belastingbetaler." (VDT)