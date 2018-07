Geen inbrekers, wel zoektocht naar kat 18 juli 2018

02u33 0

In Kersbeek Dorp alarmeerde maandagavond rond 22.55 uur een alerte bewoner de politie toen die inbrekers opmerkte. Bij aankomst van politie bleek dat het ging om enkele mensen die met behulp van zaklampen aan het zoeken waren naar een vermist katje. Het is echter nog niet geweten of de kat terug terecht is. (KBG)