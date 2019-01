Geen hertelling in Kortenaken Raad voor Verkiezingsbetwistingen bestempelt klacht van Open Vld ongegrond Vanessa Dekeyzer

07 januari 2019

13u04 0 Kortenaken Nadat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vorige week de klacht van Pierre Lassaut van DNA in Geetbets ongegrond verklaarde, is er nu ook eindelijk duidelijkheid voor de gemeente Kortenaken. De klacht van André Alles van Open Vld tegen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werd eveneens ongegrond verklaard. Er volgt dus geen hertelling.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat alle bezwaren behandelt met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. Open Vld had last minute een bezwaar ingediend en vroeg de ongeldigverklaring van de verkiezingsuitslag in Kortenaken en een hertelling. Hierdoor kon de nieuwe gemeenteraad begin januari niet geïnstalleerd worden.

André Alles, die de voorbije legislatuur net als Patrick Vandijck drie jaar als burgemeester mocht zetelen, vond de klacht zeker nuttig. “Op een zeker moment in de telling kwam Open Vld uit op negen zetels. Een kwartier later viel de partij plots terug op acht zetels. Iets daarna vernamen we dat er in een van de vier telbureaus een hertelling moest gebeuren, maar ook daarna bleef Open Vld met acht zetels achter. Eén keer we alle stemmen hadden en zelf een herberekening maakten, merkten we dat, als N-VA twee stemmen minder had, wij toch die negen zetels konden binnenhalen, net als wanneer Open Vld zelf vijf stemmen meer haalde. Het verschil was dus klein en er kon al eens een vergissing gebeuren, vandaar dat we besloten een advocaat onder de arm te nemen om een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen neer te leggen.”

Maar die klacht wordt dus nu verworpen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, omdat die meent dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd. Voor Open Vld betekent dit dat de partij met acht zetels in de oppositie zal belanden en dat tegenover de elf zetels van CD&V, N-VA en sp.a samen, die de nieuwe coalitie zullen uitmaken. “Als nieuwe bestuursmeerderheid hopen we dat de installatie van de gemeenteraad nu snel kan plaatsvinden want er is al tijd genoeg verloren”, reageert de toekomstige CD&V-, N-VA en sp.a-meerderheid in een gezamenlijk bericht.

Wanneer de installatievergadering precies zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Uittredend voorzitter van de gemeenteraad Paul Francen (Open Vld) moet in elk geval de installatievergadering samenroepen binnen de tien dagen na de dag waarop de uitslag definitief is.