Frituur Jagershof heropent de deuren.

28 februari 2019

Frituur Jagershof in Waanrode heropent vanavond de deuren na een renovatie. “Het resultaat is echt mooi vinden we zelf”, zeggen uitbaters Andy en Cindy. “Maar uiteraard nodigen we al onze klanten uit om zelf eens een kijkje te komen nemen. Tot en met zondag lanceren we acties. Vandaag zijn er Bicky’s aan 1 euro, morgen bieden we een combidealmenu aan de prijs van 7,50 euro aan, zaterdag is er een gratis boulet of curryworst voor elke klant en zondag scheppen we een gratis sausje uit bij elke friet. De klanten worden als kers op de taart ook nog eens getrakteerd op een glaasje cava of fruitsap.”