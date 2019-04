Fietser gewond Kristien Bollen

16 april 2019

In de Donkelstraat in Kortenaken raakte gisterennamiddag rond 13.50 uur een fietser gewond. De 70-jarige man uit Zoutleeuw werd aangereden door een wagen toen die van een oprit kwam gereden en de bestuurder hiervan de fietser niet of te laat opmerkte. De fietser kwam hierdoor ten val en liep een hoofdwonde op. Het slachtoffer werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen.