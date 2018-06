Expo voor 85 jaar Grot 30 juni 2018

Naar aanleiding van 85 jaar Grot maakten de leerlingen van de Vrije Basisschool De Zonnebloem kunstwerkjes met de Lourdesgrot als onderwerp. Deze werden tijdens Open Kerkendag in de kerk van Waanrode tentoongesteld naast andere waardevolle elementen van de kerk. Tegelijk werd een nieuwe herinneringskaars '85 jaar Grot'en een nieuwe lied, gezongen door het koor van Waanrode, voorgesteld. De Lourdesgrot in Waanrode werd in 1933 gebouwd naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de verschijningen van Maria aan Bernadette in Lourdes. Een steentje van de grot van Lourdes wordt nog steeds in de grot van Waanrode bewaard.





(VDT)