Expo rond Vlaamse Meesters geopend in de bib vdt

16 februari 2019

Deze voormiddag werd de tentoonstelling ‘Vlaamse Meesters-vakmanschap inspireert’ geopend in de bib van Kortenaken. De bib gaat hiervoor een samenwerking aan met vtbKultuur Kortenaken.

Meer dan 250 jaar lang waren de Vlaamse kunstenaars toonaangevende meesters in de ‘Schone Kunsten’. Ze werden alom geprezen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. De Vlaamse Meesters, met Rubens, Bruegel en Van Eyck op kop, zijn onze culturele vaders en bepalen voor een stuk onze identiteit. Ze waren beroemd om hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. Met indrukwekkende prestaties transformeerden ze het rijke en verstedelijkte Vlaanderen in een van de meest verfijnde regio’s ter wereld.

Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende disciplines werden uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters. Ze kozen hun favoriete meesterwerk en vertellen waarom precies dit werk hen inspireert, boeit of ontroert. Dat alles werd gebundeld in een reizende minitentoonstelling ‘Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert’.

De expo loopt tot en met 13 maart. Alle info vind je op www. vtbkultuur.be/kortenaken.