Energetix danst naar Belgische titel

08 april 2019

Zondag werd Energetix Belgisch kampioen op de wedstrijd ‘UDO Belgian Vhampionships’ in de categorie ‘teams over 18 beginners’. Hierdoor zullen ze deelnemen aan het EK in Eindhoven (Nederland) en het WK in Blackpool (Engeland). Energetix is een wedstrijdteam van Dance Company C&P Energy vzw in Waanrode onder leiding van Carine Depré en Pascal Buvé. Het wedstrijdteam startte op in 2014 en is ondertussen actief in verschillende danscompetities onder leiding van coach Fundi Omari uit Wetteren.