Elektronische sleutels voor gemeente 25 mei 2018

De gemeenteraad keurde het algemeen en het retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen van het gemeenschapscentrum goed. Opmerkelijk is de invoer van elektronische sleutels. "Die worden geprogrammeerd per verhuurmoment zodat er betere controle is", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "De sleutels zijn al een paar maanden in gebruik en zijn aanpasbaar voor alle zalen. Elke sleutel kan dus geprogrammeerd worden voor elke zaal en kunnen ook tijdsgebonden ingesteld worden." (VDT)