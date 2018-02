Eerste netwerkmoment voor lokale ondernemers 16 februari 2018

02u39 0

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Economie 2020 een eerste netwerkmoment voor lokale ondernemers. Zij worden per brief uitgenodigd om op 22 februari om 19.30 uur af te zakken naar zaal 't Dorp om elkaar te leren kennen, kennis en ervaring te delen en te netwerken. Wie wil komen, kan zich aanmelden via mail naar economie2020@kortenaken.be of op het nummer 011/58.62.62.





(VDT)