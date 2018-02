Eerste kunst-en hobbytentoonstelling 16 februari 2018

Kortenaken organiseert op zondag 25 februari een eerste kunst-en hobbybeurs in Bergendal in Waanrode en dit van 12 tot 18 uur. Aan de verschillende standen kan je onder meer kennismaken met schilderkunst, mandenvlechten, sieraden maken, beeldhouwkunst, keramiek en knutselen. Ook het verenigingsleven wordt voorgesteld. Toegang is gratis. (VDT)