Een hindernis aan de schoolpoort

26 november 2018

Vandaag startte de schooldag net iets anders voor de leerlingen van De Zonnebloem in Waanrode. Zij moesten immers eerst een hindernis overwinnen voor ze de speelplaats op konden gaan. “Met deze actie vraagt Samen Tegen Armoede aandacht voor armoede in het onderwijs”, legt directeur Christine Hendrickx uit. “Een op vijf kinderen in België leeft in armoede. Opgroeien in armoede heeft een grote impact op kinderen, ook in het onderwijs. Door deel te nemen aan deze schoolpoortactie geven we aan dat onze school voor gelijke kansen gaat. We zijn een brede school met aandacht voor elk kind en werken met een maximumfactuur, maar onze deur staat ook open voor ouders die moeite hebben met het betalen van de rekeningen.” De leerkrachten kregen al in samenwerking met het OCMW een vorming in verband met kansarmoede en armoede. “Jaarlijks werken we tijdens de advent ook rond armoede met de materialen van welzijnszorg en Robby”, besluit directeur Hendrickx.