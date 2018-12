Drugsdealer aangehouden Kristien Bollen

21 december 2018

Een journaliste van onze krant en een medewerkster van de gemeente Kortenaken vonden afgelopen maandagvoormiddag rond 10 uur in het bos op de Ransberg in Kortenaken een vuilniszak met allerlei drugs en drugsattributen in. Het ging om meer dan 250 pilletjes anabole steroïden en ongeveer 150 XTC-pillen. Verder zaten er 900 kleine gripszakjes en een kleine weegschaal in de zak. Er lag ook een doktersvoorschrift van een buurtbewoner bij de pillen. Een huiszoeking op zijn adres was positief. De 32-jarige man uit Kortenaken bekende bij de politie dat hij drugs verkocht om zijn eigen verslaving te bekostigen. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek. Hij werd voorgeleid en aangehouden.