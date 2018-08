Doorbraak in gsm-antenne 22 augustus 2018

Er is eindelijk een doorbraak in het dossier van de gsm-antenne in Waanrode. Nadat de vergunning voor een gsm-mast opnieuw geweigerd was door op gewestelijk niveau moest de gemeente Kortenaken op zoek naar een alternatief. "Ik ben dan ook begin dit jaar samen gaan zitten met de mensen van Proximus", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "De kerktoren van Waanrode kwam als beste optie naar voor. Ondertussen hebben zowel de dienst Onroerend Erfgoed als het lokaal kerkbestuur hun akkoord gegeven. Ook bij Proximus zijn de budgetten vrijgemaakt dus binnen een paar maanden zal de antenne geplaatst worden in de kerkspits. Belangrijk om weten is dat dit van buitenaf niet zichtbaar zal zijn. De enige mensen die er iets van gaan merken zijn dus degenen die nu geen ontvangst hebben, maar na de werken wel."





(VDT)