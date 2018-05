Dominique Hayen is nieuwe algemeen directeur van OCMW 25 mei 2018

Vanaf 1 juni wordt Dominique Hayen aangesteld als algemeen directeur. Dit kadert binnen de inkanteling van OCMW in de gemeente. "Dominique is momenteel nog werkzaam als secretaris van het OCMW waar zij al heel wat jaren uitstekend werk levert", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "Ik zie in haar dan ook de ideale persoon om de nieuwe werking van de gemeente mee uit te bouwen." (VDT)