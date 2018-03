Discussie over afgevaardigden vzw Piekfijn 31 maart 2018

Op de gemeenteraad ontstond er commotie rond de aanstelling van afgevaardigden van de gemeente Kortenaken in de algemene vergadering van de vzw Piekfijn Hageland, de samenwerking tussen PWA Tielt-Winge en PWA Kortenaken met als doel het uitbaten van een dienstenchequebedrijf met bijzondere aandacht voor het tewerkstellen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Volgens de statuten duidt elke gemeenteraad, dus die van Tielt-Winge en die van Kortenaken, tien afgevaardigden aan waarbij elke fractie recht heeft op minimum één afgevaardigde en de overige te verdelen mandaten worden toegewezen op basis van de grootte van de fracties in de gemeenteraad.





"De meerderheidspartijen dachten er echter anders over en hadden in het ontwerpbesluit een zinnetje toegevoegd", klinkt het bij oppositiepartij sp.a Plus.





"Hierin stipuleerden ze dat de verhouding meerderheid-minderheid binnen de gemeenteraad zich ook moest afspiegelen in de vertegenwoordiging binnen de vzw Piekfijn Hageland. Zij stelden dan ook voor om zes mandaten voor de meerderheid en vier mandaten voor de oppositie te voorzien. Dit is niet conform de statuten."





De burgemeester schorste de vergadering om een stemming voor te bereiden. Na de schorsing stelde de burgemeester voor om dan toch verdeling van de statuten, dus vijf mandaten voor de meerderheid van Open Vld en N-VA en vijf mandaten voor de oppositiepartijen CD&V en sp.a Plus, toe te passen en hoefde het niet tot een stemming te komen. (VDT)