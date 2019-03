Dieven op heterdaad betrapt terwijl ze kledij uit containers proberen te vissen Kristien Bollen

13 maart 2019

Op de Grote Vreun in Kortenaken zijn dezenamiddag rond 14 uur twee dieven op heterdaad betrapt toen ze kledij uit kledingcontainers van het Vlaams Inzamelcentrum Textiel aan het vissen waren. Een alerte burger alarmeerde de politie. Bij aankomst van de agenten was het duo reeds gevlucht per fiets. Even later kon politie de twee verdachten, een 51-jarige man en een 49-jarige vrouw bij de kraag vatten. De politie onderzoekt de zaak verder.