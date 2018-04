Diestsestraat weer open voor verkeer 21 april 2018

Na meer dan een jaar werken, is de Diestsestraat weer open voor verkeer. Ook de aansluitende straten zijn weer bereikbaar. Dat wil zeggen dat de bussen ook weer hun vertrouwde route kunnen volgen vanaf vandaag. "Zolang de aannemer er nog werkt en er werfverkeer is, zal er wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gelden", zegt schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs. "Daarna geldt er opnieuw een snelheidsregime van 70 kilometer per uur."





De Diestsesteenweg kreeg een nieuwe riolering over een afstand van ruim één kilometer en nieuwe fietspaden over een totale lengte van twee kilometer. "In de loop van de volgende weken wordt het kruispunt Diestsestraat en Heidestraat nog afgewerkt", aldus schepen Geysenbergs. "Tijdens deze werken wordt de Heidestraat volledig afgesloten vanaf de Diestsestraat. Op de Diestsestraat blijft doorgaand verkeer mogelijk maar komen er tijdelijk verkeerslichten." (VDT)