Deelnemers Kronkeltenenkamp houden zwerfvuilactie 02u26 0 Vanessa Dekeyzer

Bij Beleefhoeve Pantouf is het jaar al goed gestart met een 'kronkeltenenkamp'. Thema hierbij was de aarde. Elke dag werden de kinderen op een uitstap getrakteerd. Zo was er een fel gesmaakt bezoek aan een dierenpark. Maar respect voor de aarde betekent ook respect voor het milieu en in dat kader werd een zwerfafvalopruimactie op touw gezet. De kinderen gingen aan de slag in de Strostraat en konden daar jammer genoeg een hele buit inzamelen.





"Gelukkig zijn deze kinderen ervan overtuigd dat afval niet op straat hoort en netjes gesorteerd moet worden. Daar kunnen veel volwassenen een voorbeeld aan nemen", besluit Yelle Ergo van Pantouf.











(VDT)