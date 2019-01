De Zoete Boon wordt winkel in huiselijke sfeer vdt

09 januari 2019

16u00 2 Kortenaken Na drie jaar is De Zoete Boon aan de Pottelbergstraat uitgegroeid tot een vaste waarde in de wereld van geboortedrukwerk, doopsuikercreaties, communie-en huwelijksbedankjes. “De keuken werd te klein om alles gezet te krijgen, dus heb ik een van de kamers van ons huis ingericht als kantoor en toonzaal”, zegt zaakvoerster Cindy Lissens.

“Hier kan ik een huiselijke sfeer de klanten ontvangen en dat wordt nu al erg geapprecieerd, merk ik. De mensen voelen zich hier duidelijk op hun gemak en kunnen in alle rust hun weg zoeken in het uitgebreide gamma aan mogelijkheden. Ik verzorg het totaalpakket. Van ontwerp, over drukwerk, tot het eindproduct.”

Cindy brengt elke bestelling op vraag ook naar het ziekenhuis. “Ik doe wel wat kilometers op een jaar”, zegt ze lachend. “Wie die verplaatsingskost niet wil betalen, kan uiteraard de bestelling hier zelf komen ophalen. En sinds kort heb ik een nieuw concept gelanceerd. Mensen komen langs, we bespreken het concept en ik zorg dat al het materiaal klaar staat om zelf aan de slag te gaan. Dat is misschien iets meer voor de doe-het-zelvers, maar daar is wel vraag naar.”

Een afspraak maken bij De Zoete Boon kan ook ’s avonds. “En dat is een groot voordeel want heel veel koppels gaan overdag werken”, aldus Cindy. “Wanneer de andere winkels gesloten zijn, doe ik dus de deuren open.”

Na drie jaar plukt Cindy de vruchten van haar inspanningen. “Via mond-aan-mondreclame heb ik er heel wat nieuwe klanten bij gekregen. In november had ik maar liefst 13 geboortes, waarvoor ik iets mocht ontwerpen. Maar ook voor communies, babyborrels, huwelijken, bedrijfsfeesten, kortom, elke gelegenheid is goed voor een bedankje of geschenkje. En dat kan gaan van de traditionele suikerbonen, tot zeepjes, snoepjes of theelichtjes.” Alle info vind je op de Facebookpagina van De Zoete Boon.