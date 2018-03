De Winning lanceert streekbier 9PK 08 maart 2018

Zoutleeuw





Het Hageland is een streekbier rijker: 9PK. Dit biertje wordt gebrouwen in het kader van het sociaal project 'Paardenkracht in het Boslandschap', waarbij De Winning, een sociaal economiebedrijf dat gelooft in een arbeidsplaats voor iedereen, trekpaarden inzet tijdens werkzaamheden in bos en natuur, toerisme en hippotherapie. Om de werking van dit paardenproject verder financieel te blijven ondersteunen werd er in 2013 al een 7PK, een blond haverbier, op de markt gebracht en nu dus een 9PK, een donker haverbier met licht zoete smaak.





"Door dit krachtig dier te promoten, verdwijnt dit levend erfgoed niet uit onze bossen en landschappen en geven we kansen aan onze medewerkers om aan te sluiten op de arbeidsmarkt", aldus Stijn en Bert, de bezielers van het bier. Op 15 maart wordt het bier officieel voorgesteld in Het Vinne in Zoutleeuw. (VDT)