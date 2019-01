De Vrije Sportman Stok - Kortenaken gelauwerd als verdienstelijke club Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

12u16 0 Kortenaken In de bondsgebouwen van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in Heverlee werd het wielerclub De Vrije Sportman Stok - Kortenaken gelauwerd als verdienstelijke club tijdens de jaarvergadering. Ze kregen de trofee omdat ze een prima provinciaal kampioenschap organiseerden voor de vrouwelijke elite.

Deze koninklijke wielerclub werd opgericht in 1966 en heeft een rijk verleden wat betreft het organiseren van provinciale kampioenschappen allerhande. Tevreden voorzitter Marcel Thuyls (rechts) kwam zijn trofee in ontvangst nemen. Ook dit wegseizoen blijven ze bedreven in de organisatie van koersen, de nieuwelingen en junioren zullen op zondag 14 april hun wedstrijden rijden in Kortenaken. Op woensdag 1 mei en op donderdag 6 juni organiseren ze de open race voor masters, amateurs, elites z/c en beloften.