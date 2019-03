De Sportlaureaten 2018 Kortenaken zijn bekend vdt

30 maart 2019

Gisteravond werden in GC Den Hoek de Sportlaureaten 2018 bekendgemaakt door schepen van Sport, Kristof Mollu (CD&V). “Dat er heel wat sportief talent in onze gemeente actief is, uit zich onder andere in de zeer geëngageerde sportraad van Kortenaken die doorheen het jaar verschillende activiteiten organiseert, door de talrijke sportverenigingen en door de bloeiende werking van sporthal De Vruen. Verder mochten we ook vele nominaties ontvangen om de trofee Sportlaureaat 2018 in de wacht te slepen en dit in de verschillende categorieën.” Sportvrouw van het Jaar werd Vanessa Dekeyzer (Marathon van New York), Sportman 2018 werd Brend van Roy (Strongmen). Aymeric Vansteenkiste (judo) won de trofee van Mannelijke Sportjongere, Nienke Schepers (IJsschaatsen) die van Vrouwelijke Sportjongere. C&P Energy vzw-Energetix (dans) werd op haar beurt uitgeroepen tot Sportclub en Brent Smekens (basketbal) nam fier zijn trofee voor G-Sporter 2018 in ontvangst. Tot slot werden de prijzen voor Sportverdienste 2018 uitgereikt aan Yvette Buvens, Micheline Trekels, George Mues, Nicole Moestermans, Stan Peetermans, André Vanderhaegen, Mathilde Vaes, Godelieve Bollen, Lisette Panis, Lucienne Struys, Monique Willems en Agnes Henckens. Elke genomineerde ging met een sportieve waardebon naar huis want elke sporter telt. De winnaar uit elke categorie kreeg bovendien nog een trofee overhandigd.