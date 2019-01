De Snelle Spurters Hoeleden bestaan zestig jaar Stefan Van de Weyer

22 januari 2019

16u02 0 Kortenaken Wielerclub De De Snelle Spurters Hoeleden vierden hun zestigjarige bestaan en werden hiervoor gehuldigd door Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in Heverlee.

De Snelle Spurters organiseren al decennia koersen. Het voorbije jaar werden de wedstrijden voor junioren en de eliterenners z/c en beloften tijdens de kermis van Hoeleden-Gelbergen georganiseerd. Voorzitter van De Snelle Spurters, Eddy Tuteleers uit Hoeleden, nam in de bondsgebouwen in Heverlee hun trofee in ontvangst.