Dames zwaaien de plak bij CD&V

23 januari 2019

De nieuwe bestuursploeg CD&V Kortenaken hield afgelopen zondag haar nieuwjaarsreceptie in zaal Den Hoek en deze ging gepaard met de lokale voorzittersverkiezingen. Huidig voorzitter Wim Roels was geen kandidaat meer en hij wordt opgevolgd door Lien Vandebroeck. Zij zal samen met Joris Arnauts, die als ondervoorzitter wordt aangesteld, de algemene partijwerking leiden. Laura Schurmans is in Kortenaken het jongste gemeenteraadslid en zij wordt in opvolging van Lien de voorzitter van Jong CD&V. Tot slot geeft Imelda Stouthuysen haar rol als voorzitter van Vrouw en Maatschappij door aan Anneleen Schoeters. Op deze manier worden de drie voorzittersfuncties bij CD&V Kortenaken uitgeoefend door drie jonge vrouwen.