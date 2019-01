Dakwerken Sint-Bartholomeuskerk gaan na 12 jaar wachten van start In de toren komt er ook minstens één gsm-antenne Vanessa Dekeyzer

04 januari 2019

13u24 0 Kortenaken Dit voorjaar start het restauratiedossier van het dak van de Sint-Bartholomeuskerk van Waanrode op. De werken zullen ongeveer 150 werkdagen duren en tegelijk worden de verlichting en de vernieuwing van het torenuurwerk en de nodige maatregelen tegen de duivenoverlast rond de toren uitgevoerd. “Na de werken mogen we ook de plaatsing van een gsm-antenne in de toren door Proximus verwachten”, zegt pastoor Jan Vander Velpen.

“Daarbij worden ook nieuwe veiligheidsladders in de toren en de aanpassing van de bliksemafleiders op de toren gerealiseerd. Van de antenne zal van buitenaf niets zichtbaar zijn”, klinkt het bij de leden van de kerkraad. “In de toren is er nog plaats voor een tweede operator. De kerkraad onderhandelt momenteel nog met andere operatoren om die open plaats eveneens op te vullen, zodat alle dorpsgenoten eindelijk kunnen genieten van een goed telefoon- en gsm-bereik.”

Het restauratiedossier van het dak van de kerk werd al in 2007 ingediend. “We zijn dan ook heel blij dat dit eindelijk van start kan gaan”, aldus pastoor Jan. “Het dak werd in 1969 gelegd en is dus precies 50 jaar oud. Maar na 35 jaar ontdekten we al een heleboel fouten, waardoor een restauratiedossier opgestart werd. Er sijpelt vandaag heel wat water binnen, wat als gevolg heeft dat er op bepaalde plaatsen in de kerk bezetsel van de muren begint af te bladderen. Na het herstel van het dak zullen dus ook herstellingen in de kerk zelf moeten gebeuren.”

Als de stellingen dan toch aan de kerk geplaatst worden, kan er meteen werk gemaakt worden van de vernieuwing van het torenuurwerk. “Zo kan je de kosten wat drukken uiteraard”, zegt pastoor Jan. “Het torenuurwerk is meer dan 40 jaar oud. Verschillende lampjes zijn stuk. En ook aan de overlast van de duiven willen we iets doen. De uitwerpselen komen vandaag onder meer op de kerktrappen terecht. Dat is niet leuk voor de kerkgangers, maar na verloop van tijd beginnen die uitwerpselen ook in te bijten. En ook de buren zijn niet zo blij met die duiven. We gaan dus ‘pinnetjes’ plaatsen om deze vogels weg te houden. Dat gaan we trouwens ook doen in de kerken van Hoeleden en Kortenaken, waar zich eenzelfde probleem stelt.”

Dat er een gsm-antenne komt in de kerk van Waanrode, daar heeft pastoor Jan geen enkel probleem mee. “In de kerk van Kortenaken staan er trouwens al twee antennes. Het gebouw leent zich met haar grote hoogte hier perfect voor. Bovendien draagt de installatie bij in de financiële lasten van de kerk en tot slot zorgt de kerk zo op vlak van communicatie voor sociale verbondenheid.” De kosten van het restauratiedossier worden voor 80 procent gedragen door de Vlaamse overheid. De gemeente en de kerkraad nemen elk nog tien procent voor hun rekening.