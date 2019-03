Crea Flor houdt opendeurdag met als thema feest vdt

15 maart 2019

12u53 0

Crea Flor organiseert samen met Hoeve De Peinwinning, An & Maarten, Wijnen ‘t Hoeveke, De Reizende Oven, Jungkes Animo en KersbeekBalloons een evenement op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart tussen 13 en 17 uur. Je kan in de Kazemelkstraat 1 terecht voor een opendeurdag in het thema feest. Kom gezellig met een hapje en een drankje inspiratie opdoen voor jouw feest. Voor de kinderen is er dolle pret voorzien met Jungkes Animo en KersbeekBalloons.