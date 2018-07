CD&V stelt lijst voor 04 juli 2018

02u26 0 Kortenaken CD&V heeft haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekend gemaakt. De partij gaat resoluut voor een én-én-samenleving, klinkt het, die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan.

"Het is tijd voor de weg vooruit. Een weg waarop mensen het beste van zichzelf delen om samen verder te geraken. Meer WIJ, voor een sterker ik. Dat is de kracht van CD&V en dat weerspiegelt zich ook in onze lijst. We zetten tegelijk in op een sterke verjonging en op de ervaring die we hebben", zegt lijsttrekker en voormalig burgemeester Stefaan Devos.





Op plaats twee staat Kim Vandepoel en Kristof Mollu neemt de derde plaats voor zijn rekening. Duwer is Michel Vandervelpen. De lijst wordt verder aangevuld met Annita Vandebroeck, Tuur Maris, Imelda Stouthuysen, Ria Veulemans, Anneleen Schoeters, Valérie Gils, Linde Roels, Laura Schurmans, Bavo Van Uytven, Omer Roosen, Davy Verlinden, Katrien Devos, Gery Bilsen, Bea Bullens en Gert Hupko. (VDT)