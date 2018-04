CD&V niet blij met fietspaden in vernieuwde Diestsestraat 27 april 2018

02u25 1 Kortenaken De rioleringswerken in de Diestsestraat in Kortenaken zijn afgelopen. In november van vorig jaar betreurde de CD&V-fractie dat de meerderheid ervoor koos om de fietspaden in beton uit te voeren en niet in asfalt en dat de fietspaden niet vrijliggend werden aangelegd.

"Als je door de Diestsestraat rijdt, dan zal je merken dat er door de keuze voor een aanliggend betonnen fietspad in het grijs weinig contrast is met de rijbaan", zegt raadslid en verkeersdeskundige Kristof Mollu (CD&V).





Eén grote vlakte

"Op sommige stukken is het fietspad in de Diestsestraat volledig aanliggend en gelijk met de rijbaan aangelegd waardoor de rijbaan en fietspad één grote vlakte vormen. Dit terwijl volgens onderzoek het type fietspad voor ouders de cruciale factor is om hun kinderen zelfstandig te laten fietsen en een vrijliggend fietspad voor hen het beste is."





Diepe gracht

"Op de Diestsestraat ligt het fietspad op sommige stukken zelfs vlak langs een brede en diepe gracht. Al zou hier binnenkort wel nog een balustrade komen. Bovendien zal het brede uitzicht van de Diestsestraat ook voor hogere snelheden dan de geplande 70 per uur zorgen." (VDT)