CD&V-fractie krijgt gelijk van de gouverneur 31 mei 2018

02u32 0 Kortenaken Naar aanleiding van de problemen met de door Kortenaken gehuurde loods in Glabbeek, had de Kortenaakse CD&V-fractie eind maart verschillende documenten opgevraagd. De gemeente weigerde deze stukken over te maken omdat de gesprekken nog lopende waren.

"Uiteraard zijn we verheugd dat de gemeente tot een vergelijk is gekomen met Glabbeek in verband met de loods maar dit neemt niet weg dat we onze controlerende rol moeten kunnen uitoefenen", zegt CD&V-fractieleider Kristof Mollu. "De gouverneur heeft ons over de volledige lengte van het bezwaarschrift gelijk gegeven en gaat niet akkoord met de werkwijze van de gemeente. Hij wijst in zijn schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van Kortenaken bovendien op het feit dat het niet de eerste keer is in deze legislatuur dat het inzagerecht geschonden wordt en hij verzoekt met aandrang hiermee rekening te houden." (VDT)