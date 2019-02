Caroline Torbeyns is de nieuwe voorzitter van N-VA Kortenaken vdt

26 februari 2019

09u59 0 Kortenaken Op de N-VA bestuursverkiezing van afgelopen vrijdag, is Caroline Torbeyns verkozen tot de nieuwe voorzitter van N-VA Kortenaken. Zij volgt daarmee Guy Vandebergh op, die geen kandidaat meer was om zichzelf op te volgen.

Caroline Torbeyns werd, quasi unaniem, door de leden verkozen tot afdelingsvoorzitter. Caroline woont samen met haar man Filip en hun dochters Charlotte (11) en Juliette (9), in Miskom. Zij was voorheen al lokaal actief als voorzitter van het oudercomité van de basisschool Zonnebloem in Waanrode en werkt als HR-dossierbeheerder in Heilig Hartziekenhuis in Leuven. “Ik wil verder bouwen op de fundamenten die al gelegd zijn en N-VA Kortenaken nog meer op de kaart zetten”, zegt ze zelf. “Mijn ambitie is alvast om in de eerste plaats de partij nog meer een gezicht te geven en anderzijds onze een ploeg nog sterker te maken met als doel mee te kunnen blijven besturen in Kortenaken.”

Thomas Hendrickx werd, ook quasi unaniem, als ondervoorzitter verkozen. Thomas (25) woont in Hoeleden en is werkzaam in het Regionaal Ziekenhuis Tienen op de afdeling geriatrie. Naast de mandatarissen Annie Busselen, Niels Willems, Benny Hermans en Guy Vandebergh, die ex officio deel uitmaken van het bestuur, werden de volgende mensen verkozen in het afdelingsbestuur: Herman Casteur, Roland Debrier, Mark Depré, Stéphane De Vadder, Stéphanie Haesendonck, Rita Schouters, Danny Struys, George Struys, Inge Van Mol, Greet Van Nuffel en Daniël Willems.