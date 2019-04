CADO Kortenaken keert even weer terug in de tijd vdt

15 april 2019

11u13 2

Dagopvang voor senioren CADO Kortenaken organiseert gedurende een tweetal weken ‘De tijd van toen’. “Zo richten we onder meer een kleine tentoonstelling in van allerhande gebruiksvoorwerpen uit de oude tijd”, klinkt het bij het CADO-team. “Onze cliënten mogen deze items ook eens uitproberen. En we hebben ook al onze maaltijd aangepast aan de oude tijd, net als onze kleding. Het thema wordt alvast erg gesmaakt!”