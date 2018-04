Buurtplatform Hoplr gelanceerd 13 april 2018

Wil je iets lenen? Heb je een leuk idee voor je buurt? Of wil je een straatfeest organiseren? Verstuur dan nu eenvoudig berichten naar je buren met Hoplr. Op Hoplr is het zeer eenvoudig om een idee of vraag in jouw buurt te lanceren en op die manier snel al jouw buren te bereiken. Alle inwoners ontvangen binnenkort een persoonlijke code om in te loggen op dit buurtplatform www.hoplr.com. (VDT)