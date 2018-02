Buurtcomité De Hotvrienden steunt mensen met een beperking 07 februari 2018

Jaarlijks organiseert buurtcomité De Hotvrienden Kerstmis Op De Hot. "Om ons tienjarig bestaan te vieren, lieten we ons eigen bier De Hot Tripel-Bier van Woindere brouwen. Vermits het enkel onze bedoeling is om voldoende kapitaal te hebben om het volgende jaar ons evenement te kunnen organiseren, wilden we onze extra opbrengst van de verkoop van ons bier aan een goed doel schenken. Hierbij is ons oog gevallen op Tucimani, een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking." Tucimani kreeg van De Hotvrienden een cheque ter waarde van 500 euro.





(VDT)