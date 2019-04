Bushalte ‘Waanrode Kerk’ wordt vernieuwd vdt

02 april 2019

13u35 0

De huidige halte-infrastructuur aan de bushalte ‘Waanrode Kerk’ is al geruime tijd zeer slecht en biedt geen enkel comfort voor de wachtende reizigers. Deze halte is een populaire halte voor schoolgaande jongeren. “Het huidige schuilhuisje van De Lijn is al lang volledig doorgeroest en in erbarmelijke staat”, zegt schepen van Mobiliteit Kristof Mollu (CD&V). “We vonden dit gevaarlijk voor wachtende reizigers en vandaar ook dat we het bushokje hebben weggenomen en hebben beslist om hier een comfortabele halte te voorzien met wachtbank, vuilnisbak en enkele fietsbeugels.”

De halte wordt verder ook verlicht door middel van kleine zonnepanelen zodat dit een duurzame halte wordt. “In de toekomst wensen we nog enkele haltes te vernieuwen en dit , zoals ook nu het geval is, door middel van de subsidiemogelijkheden van De Lijn”, besluit schepen Mollu.