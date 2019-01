Burgemeesters van Geetbets en Kortenaken leggen de eed af vdt

18 januari 2019

12u28 0

Vandaag legden Jo Roggen (Open Vld) van Geetbets, Stefaan Devos (CDV) van Kortenaken de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In Geetbets hebben Open Vld en de partij Hart Dorp een coalitie gesloten. Jozef (Jo) Roggen (Open Vld) is benoemd tot burgemeester. Jo Roggen, geboren op 2 december 1971 in Sint-Truiden, is arbeidspsycholoog bij de VDAB-Limburg. Hij was gemeenteraadslid sinds 2001, eerste schepen van 2007 tot 2012 en burgemeester sinds 2013. In Kortenaken hebben CD&V, N-VA en sp.a een coalitie gesloten. Stefaan Devos (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Stefaan Devos, geboren op 31 januari 1951 in Loksbergen, is gepensioneerd. Hij was gemeenteraadslid sinds 1988, schepen van 1996 tot 2000, burgemeester van 2007 tot 2012. Op 1 januari 2022 zal Stefaan zijn sjerp afstaan aan Kristof Mollu (CD&V).